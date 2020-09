Moldovenii pot deja depune jurământul pentru redobândirea cetățeniei române

09:15

Împreună cu organizația europeană Think Pink Europe și alte organizații internaționale Run Pink Moldova aleargă în data de 25, 26 si 27 Septembrie la Race for the Cure, un eveniment caritabil, de alergare și mers pe jos, care onorează pacienții cu cancer de sân și are loc în ultima duminică din septembrie și dă startul, de asemenea, pentru Octombrie Roz, luna dedicată în plan mondial cancerului de sân. Articolul Alătură-te cursei Run Pink Moldova 2020 și onorează pacienții cu cancer de sân. Cursa are loc în ultima duminică din septembrie apare prima dată în #diez.