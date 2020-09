VIDEO// Uraganul mediteranean care a lovit Grecia face victime: Doi oameni au murit

10:00

Consilierii ştiinţifici au transmis luna aceasta guvernului de la Londra că numai aproximativ 6% din populaţia britanică are anticorpi împotriva COVID-19, relevă stenograme ale unor discuţii din 3 septembrie publicate vineri de Reuters, agenție citată de Agerpres. „Datele studiilor serologice sugerează că numai un procent redus (circa 6%) din populaţia Regatului Unit are anticorpi COVID-19”, potrivit […] Articolul Studiu: Numai 6% din populaţia britanică are anticorpi împotriva COVID-19. Unele persoane „vindecate” pot transmite virusul apare prima dată în SafeNews.