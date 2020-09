Alimentul ieftin cu care trăiești 100 de ani

16:10

Procurorii au renunțat la învinuirea de „trădare de Patrie", adusă în anul 2017, fostului deputat Iurie Bolboceanu și au solicitat achitarea lui. Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale anunță că a prezentat Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, poziția de renunțare, iar magistrații urmează să se pronunțe pe 16 octombrie,...