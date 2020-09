Strada de sub podul de la Telecentru s-a transformat in una pietonala. Locuitorii capitalei s-au putut plimba in voie pe acolo si admira pictura murala inaugurata - VIDEO

Strada de sub podul de la Telecentru s-a transformat in una pietonala. Locuitorii capitalei s-au putut plimba in voie pe acolo si admira pictura murala inaugurata - VIDEO

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md