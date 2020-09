La Orhei s-a încheiat campionatul Moldovei la box

16:00

Strada Albișoara va fi dată în exploatare pînă la sfîrșitul acestui an, a promis primarul Ion Ceban în cadrul proiectului TV „Piatnița s Anatoliem Golea”.Lucrările progresează într-un ritm accelerat, a adăugat edilul. Potrivit acestuia, proiectele de așa proporții durează de la 9 pînă la 11 luni:{{466690}}- Am implicat în acest proiect toate forțele, am atras agenți economici, servicii mun