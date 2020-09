O casă din capitală a fost făcută scrum, în urma unui incendiu. Trei echipaje de pompieri au luptat cu focul

09:40

La Concursul NOTORIUM Trademark Awards participă peste 4500 de mărci comerciale prezente pe piața Republicii Moldova, la 45 de categorii și 150 de subcategorii de produse și servicii. Perioada de înscriere a mărcilor noi în Concursul Mărcilor Recunoscute NOTORIUM 2020 se finisează pe 20 septembrie. Agenţii economici pot să înscrie mărcile noi în Concurs, completând formularul pe https://notorium.md/send. […] The post Agenții economici mai au zile numărate în care se pot înscrie în concursul Mărcilor Comerciale NOTORIUM Trademark Awards appeared first on NewsMaker.