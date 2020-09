Constatare la Chișinău: „Nu avem o clasă politică, ci grupuri de indivizi care se măcelăresc pentru jilțurile de deputați și miniștri”

22:50

„Spargerea dreptei este o strategie a Moscovei care are câteva acțiuni-șablon”. De această părere este Octavian Țîcu, liderul Partidului Unității Naționale, care a explicat de ce sunt atât de dezbinați unioniștii din Republica Moldova. „Oamenii își doresc unitate, vor foarte mult ca dreapta să fie unită, dau exemplul stângii care este întotdeauna un monolit, fără ca oamenii să înțeleagă că, de fapt, spargerea dreptei tot este o strategie a Moscovei care are câteva acțiuni-șablon. Deci, consolidarea stângii, care este de cele mai multe ori un monolit întărit și se mai creează o alternativă ca să nu fie prăbușirea, deoarece cazul lui Voronin le-a arătat că chiar și stânga poate fi compromisă într-o ultimă instanță prin intervenție din exterior. Deci, se creează o alternativă, cum este Usatîi. În rest, a doua strategie este fărâmițarea dreptei, care nu este neapărat o chestiune pe care nu și-o doresc liderii dreptei, pur și simplu, interesele pe care Federația Rusă le poate organiza în partidele de dreapta, unde sunt agenți de influență pe care i-am menționat în mai multe circumstanțe, care de altfel au și creat impresia acestei implicări a lui Kozak și a Moscovei în crearea alianței între socialiști și Blocul ACUM – toate astea compromit șansele ca dreapta să fie consolidată”, a declarat Octavian Țîcu pentru Radio Europa Liberă. Mai mult, candidatul PUN la alegerile prezidențiale a venit și cu un exemplu în acest sens. „Să zicem că Octavian Țîcu ar intra într-o alianță cu Maia Sandu, cu Andrei Năstase, cu Dorin Chirtoacă, așa cum am intrat cândva într-o alianță cu Andrei Năstase și cu Maia Sandu. Și atunci când vine momentul adevărului, așa cum a fost în 7-8 iunie, se iau decizii dincolo de capul oamenilor care au fost implicați în această alianță. Aceste decizii se iau înlăturând liderii care până la acel moment au avut o influență și au o poziție incomodă, și se face acest lucru în mod deliberat, așa cum am fost înstrăinat eu de la procesul de negocieri cu socialiștii în ajunul zilei de 8 iunie. Eu nici măcar nu am fost admis, chiar dacă știam și am făcut mare scandal atunci când Maia cu Andrei și Dodon se întâlneau în trei și am spus că haideți să facem o chestiune parlamentară, nu o chestiune care-i triumvirat de putere. Și asta ar însemna într-un moment ca PUN-ul să intre într-o alianță care să-l compromită și după aceea să nu mai poți construi nimic viabil”, a mai adăugat liderul unionist. Articolul De ce nu se unesc unioniștii? Răspunsul lui Țîcu apare prima dată în InfoPrut.