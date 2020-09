Chicu se arată îngrijorat că unii concurenți electorali atacă nejustificat Comisia Electorală Centrală

14:20

Indiferent de rezultatele la alegerile prezidențiale din acest an, Igor Dodon și PSRM nu vor chema oamenii la proteste. Acest lucru se va întâmpla doar în cazul în care va fi nevoie de apărat victoria președintelui republicii Moldova. Declarația a fost făcută de Igor Dodon în cadrul emisiunii “Președintele Răspunde”. „Noi niciodată n-o să destabilizăm […] Articolul Igor Dodon, către oponenți: niciodată n-o să destabilizăm situația, indiferent de rezultatele alegerilor a apărut mai întâi pe LiveNews.MD.