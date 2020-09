Igor Dodon: La următoarele alegeri, trebuie să trecem la votul electronic pentru ca cetățenii să voteze oriunde s-ar afla

14:15

Partidul Acțiune și Solidaritate nu are capacitatea de a organiza „Maidan” la Chișinău. Astfel a comentat Igor Dodon amenințările Maiei Sandu că va scoate lumea în stradă și va organiza dezordini în masă după alegerile prezidențiale. În cadrul emisiunii “Președintele Răspunde”, șeful statului a explicat că acea campanie lansată de PAS cu privire la falsificarea alegerilor prezidențiale nu are sens. Mai mult decât atât, Igor Dodon spune că lansând aceste acuzații, Maia Sandu își face o defavoare, deoarece electoratul ei va fi descurajat și nu va mai merge la vot.„Este imposibil de falsificat alegerile în condițiile în care la fiecare secție de votare sunt reprezentanții tuturor concurenților plus observatori străini. Eu vă amintesc că anul trecut, cineva spunea că sunt plini de mercur, nu voi da nume, s-au terminat alegerile, s-a terminat și mercurul. Ședea una în Parlament cu zontic de plajă și se apăra de mercur. Am fost la prima ședință a parlamentului, mare show a fost. Dar după, au uitat de mercur. De ce, pentru că se victimizau. Voi încercați să isterizați lumea, dar voi faceți o defavoare vouă. Lumea nu va ieși la vot. Adică voi din start știți că veți pierde alegerile prezidențiale”, a spus Igor Dodon.Totodată, președintele a amintit că de procesul electoral este responsabilă Comisia Electorală Centrală, unde socialiștii nu sunt în majoritate.„În majoritate sunt alte partide, care se află în opoziție față de PSRM. Conducerea CEC este un membru al PAS. Validarea alegerilor se face la Curtea Constituțională. Să vă amintesc care este componența CC – majoritatea e de partea opoziției, cel puțin trei membri au fost propuși de Blocul ACUM”, a adăugat Igor Dodon.