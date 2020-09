În ultimele 24 de ore au murit 16 dintre pacienții din Moldova infectați cu COVID-19

15:50

Ombudsmanul Copilului condamnă cu fermitate orice acțiuni prin care s-ar face uz de copii, profitând de vulnerabilitatea acestora, pentru sensibilizarea publicului și obținerea unui transfer de imagine pozitivă. „Este revoltător, imoral și descalificant să speculezi cu copii pentru a obține beneficii de imagine, indiferent care ar fi scopurile, politice sau de afaceri. Copiii nu trebuie […] The post „Este revoltător, imoral și descalificant să speculezi cu copii”. Avocatului Copilului reacționează la fotografia cu planglica roșie din wc appeared first on NewsMaker.