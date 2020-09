Președintele Dodon, apostrofat de maestrul Doga: “Credeam că construim un stat democratic…”

16:20

Un bărbat s-a urcat într-un autobuz cu un șarpe înfășurat în jurul gâtului și a gurii, pe post de mască de protecție. Situația bizară a fost surprinsă luni, într-un autobuz britanic, pe ruta Swinton – Manchester, relatează Daily Mail. Man is spotted wearing a SNAKE instead of a face mask as he takes ride on the […]