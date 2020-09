(foto) Ioniță și Epureanu, cei mai buni jucători moldoveni în FIFA 21. Ce raiting au fotbaliștii noștri în simulatorul video

10:15

Pentru susținerea egalității de gen și a afirmării profesionale a femeilor în sectorul IT din Republica Moldova, a fost lansată cea de a treia ediție a Programului Național de Instruire în IT pentru femei. În acest an sunt așteptate să urmeze cursurile cca 200 participante, care aspiră la o carieră de succes într-un domeniu, inovator și în plină ascensiune – cel al tehnologiei informației. Programul este implementat de Asociația Națională a Companiilor din Domeniul TIC (ATIC) cu sprijinul financiar al Suediei și UN Women (Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen și Abilitarea Femeilor) în cadrul Proiectului „Abilitarea femeilor în domeniul tehnologiilor". Articolul A fost dat startul înscrierilor pentru cea de a III-a ediție a Programului Național de instruire în domeniul IT pentru femei. Înregistrează-te și tu apare prima dată în #diez.