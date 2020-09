Zurich a lansat Climate Change Resilience Services, pentru a ajuta companiile sa faca fata riscurilor presupuse de schimbarile climatice

13:15

Piata non-life din Croatia a performat extrem de bine, in primele opt luni ale anului in curs, inregistrand o usoara crestere, care se datoreaza si jucatorilor croati din industria de asigurari, care au iesit din tara si au activat si in Austria, Italia si Slovenia, a declarat Hrvoje PAUKOVIC - Director, Croatian Insurers' Bureau -, in cadrul celei mai recente editii a emisiunii XPRIMM Time for Business, difuzata pe canalul de YouTube al XPRIMM TV.