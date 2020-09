Vameșii din Giurgiulești au dat ”peste cap” planurile unui șofer de autocar FOTO/VIDEO

13:00

De la începutul anului școlar, 13 instituții de învățământ din întreaga țară au fost plasate în carantină. Cauza fiind fie îmbolnăvirea cu COVID-19 în rândul elevilor, fie în rândul profesorilor. Potrivit datelor Ministerului Educației, cele 13 școli sunt din 11 raioane diferite. Contactată de tv8.md, purtătoarea de cuvânt a Ministerului Educației, Natalia Grâu, a precizat […]