CEC a menționat care sunt statele care NU au dat acceptul pentru deschiderea secțiilor de vot

Jurnaliştii de la AS au făcut un top al celor mai rapizi fotbalişti din lume în anul 2020. Alphonso Davies, cel mai rapid fotbalist în 2020 Spaniolii anunţă că toţi jucătorii din acest top au sub 25 de ani, cu excepţia unuia, care are 35. Este vorba despre Cristiano Ronaldo, care a atins o viteză de 34,6 km/h şi ocupă poziţia […]