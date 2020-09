A fost dat startul înscrierilor pentru cea de a III-a ediție a Programului Național de instruire în domeniul IT pentru femei. Înregistrează-te și tu

18:15

Dima Leu este un designer născut în Moldova, stabilit de mulți ani în Italia care astăzi a fost desemnat câștigător în competiția Who is on Next 2020, la categoria de îmbrăcăminte pentru bărbați. Articolul Un tânăr din Moldova a câștigat la concursul de modă „Who is on Next 2020” apare prima dată în #diez.