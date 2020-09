"100 de moldoveni au zis", cel mai tare show din țară. Detalii ascunse din culise, la Prima Oră

13:30

De regulă, an de an ghiozdanul unui școlar găzduia o listă întreagă de rechizite precum cărți, caiete, agendă, pixuri, rigle sau creioane. Acum însă nu este la fel. Am mers într-un magazin de electronice și am aflat ce se ascunde mai nou în rucsacul elevului pe timp de pandemie.