Raionul Orhei a urcat pe locul 4 în republică, după numărul de infectări cu COVID-19

Parlamentul a aprobat un memorandum cu Uniunea Europeană prin care Republica Moldova poate primi asistență financiară de 100 de milioane de euro în calitate de împrumut pentru a face față consecințelor pandemiei de COVID-19. Aprobat de Uniunea Europeană pe 25 mai, împrumutul va fi acordat în două tranșe de până la 50 de milioane de ...