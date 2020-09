„Este strigător la cer! Wc-ul este un muzeu?”. Ministrul Educației cere pedepsirea contravențională a oficialilor care au inaugurat o toaletă

08:30

Pensionara Tatiana Belova, locuitoarea din Transnistria care a fost condamnată în 2019 la trei ani de detenție pentru că l-ar fi insultat public pe liderul regiunii, Vadim Krasnoselski, a fost eliberată din închisoare. NM a fost informată despre aceasta de surse care cunosc bine situația. Sursele citate afirmă că pentru aceasta, femeia a fost nevoită […]