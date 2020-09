Moldova a pierdut investitori străini din cauza drumurilor de o calitate proastă

13:40

„Moldova și România”, emisiune tv despre sprijinul oferit de guvernul României Grădiniţa Albinuţa din satul Vărzăreşti, raionul Nisporeni se renovează cu suportul financiar al Guvernului României. Instituția a beneficiat de lucrări pe interior, două blocuri sanitare se renovează capital. În curând copiii vor fi asigurați cu apă caldă, rece şi... The post „Moldova și România”, emisiune tv despre sprijinul oferit de guvernul României appeared first on Portal de știri.