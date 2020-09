Radu Marian: „Bani în buget sunt. În aprilie, puteau găsi 3 miliarde de lei”

14:50

Șefia Comisiei Electorale Centrale (CEC), Dorin Cimil susține că a luat act de declarația Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), prin care îi cere demisia, informează CURENTUL. „Consider că nu am luat decizii, nu am întreprins acțiuni și nu am făcut declarații care ar constitui o încălcare a legii sau a jurământului depus și ar servi […]