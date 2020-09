Un ziar în fiecare seară: Gazeta de Chișinău

07:30

Președintele Donald Trump s-a declarat miercuri din nou încrezător că un vaccin anti-Covid va fi pe piață înainte de alegerile prezidențiale din 3 noiembrie, în contradicție cu afirmațiile funcționarilor care conduc sistemul de sănătate publică.Miercuri, în Senat, Robert Redfield, directorul Centrului pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) împreună cu alte oficialități au prezentat planul de vaccinare în eventualitatea că un vaccin eficient și sigur anti-Covid va fi trecut de toate testele. Într-un raport pentru Congres se arată programul de vaccinare gratuită ar putea începe în ianuarie sau încă la sfârșitul acestui an, urmând ca în timp, toți americanii să poată fi vaccinați.Planul nu este atât de optimist ca cel prezentat de președintele Donald Trump care a declarase anterior, că vaccinarea ar putea începe în câteva săptămâni, adică înainte de alegerile prezidențiale din 3 noiembrie. „Suntem foarte aproape de un vaccin” declara pe 15 septembrie președintele, la o întâlnire cu alegătorii.Dar Redfield a afirmat în Congres că din momentul în care va exista un vaccin sigur și eficient, campania de distribuire a acestuia la nivel național ar putea dura luni de zile.Declarație contrazisă imediat de președinte, într-o întâlnire cu presa, la Casa Albă . „Cred că greșește. Informația nu este corectă. Suntem foarte aproape de un vaccin...Am putea începe în octombrie sau imediat după aceea” a spus președintele la Casa Albă. Vorbind în Congres, Redfield a mai spus că oricum, la început, nu vor fi disponibile decât cantități reduse de vaccin, pentru personalul medical și persoanele deosebit de vulnerabile. Mai mult, el a ținut să precizeze că măștile de protecție sunt un mod cel puțin la fel de eficient de combatere a pandemiei de coronavirus. „Aș putea chiar spune că o mască mă va proteja mai bine decât un viitor vaccin” a mai spus Redfield la audieri.Contracandidatul democrat al președintelui, Joe Biden l-a acuzat din nou pe Trump că politizează întregul proces de dezvoltare și distribuire a unui potențial vaccin. „Am încredere în știință. Am încredere într-un vaccin dar nu am încredere în Trump. Și nici americanii nu ar trebui să aibă încredere în el” a mai spus Biden.