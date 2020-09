Cabinetul din Umbră: PR politic de la inaugurarea unui wc

20:10

După ce ieri am difuzat o știre, în care am arătat că o firmă afiliată soției directorului Agenției Servicii Publice, Vladislav Zara, a câștigat o licitație organizată de Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate, astăzi proprietara companiei, Evelina Zara, a venit cu o reacție. Ea respinge acuzațiile unei firme concurente și spune că va confecționa la timp și cu respectarea standardelor de calitate a celor peste 300 de mii de combinezoane de protecție destinate medicilor, care luptă pentru viețile bolnavilor de COVID-19. Tot astăzi, ne-a trimis un răspuns oficial și directorul Centrului pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate, însă din mesajul recepționat nu am aflat nimic nou.