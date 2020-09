Președintele polonez Andrzej Duda și-a numit fiica consilier. Kinga Duda este asemănată acum cu Ivanka Trump

18:20

Un fost model îl acuză pe Donald Trump de agresiune sexuală într-un interviu exclusiv pentru The Guardian. Amy Dorris susține că actualul președinte al SUA a agresat-o la New York, în timpul unui turneu US Open, în septembrie 1997, pe când avea 24 de ani. Fostul manechin povesteşte că agresiunea a avut loc în afara toaletei [...] Articolul Donald Trump, acuzat că a agresat sexual un fost model: „Eram şocată, m-am simţit violată” apare prima dată în Telegraph Moldova.