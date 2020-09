Suma plăților informale în școlile din ţară depășește 780 de milioane de lei anual

08:20

Faptul că fostul director al Serviciului de Informații și Securitate, Vasile Botnari, și-a asumat toată răspunderea pentru expulzarea profesorilor turci, îl caracterizează ca pe un om care nu este independent. De această părere este expertul Igor Boțan, care menționează că Botnari și-a asumat toată răspunderea, pentru că fie îi este... The post Igor Boțan: Asumarea răspunderii de către ex-directorul SIS denotă că nu este independent appeared first on Portal de știri.