Igor Dodon: Oamenii nu trebuie priviți ca electorat, așa cum o fac unii politicieni

„Serviciile gratuite oferite de Google, Facebook or YouTube confirmă asta. Ei colectează date despre noi și informație despre deprinderile noastre. În rezultat obțin posibilitatea să influențeze modul nostru de a gândi, ne formează deprinderi noi și ne determină deciziile. Ei ne cunosc mai bine decât noi ne cunoaștem și folosesc asta din ce în ce mai eficient în beneficiul lor. Beneficiul nostru nu se vede. Doar risipa timpului pe Facebook or YouTube. Numărul nostru și datele noastre sunt schimbate pe publicitate. Nimic nu e gratuit – plătim pentru tot. Cumpărăm ceea ce nu neapărat am căutat or avem nevoie, privim ceea ce nu neapărat am vrut, și credem ceea ce nu neapărat e rezultatul gândirii noastre””, a scris Dragancea, pe o rețea de socializare, adăugând: „E timpul să încercăm să apreciem cine mai mult ne conduc: autoritățile (care noi le alegem), or „hipopotamii tech””.