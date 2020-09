Andrian Candu mizează pe suportul PDM în campania electorală

08:30

Un bărbat s-a urcat într-un autobuz folosind un șarpe pe post e mască pentru față. Călătorul și masca lui reptiliană, care i s-a înfășurat în jurul gâtului și a gurii, au fost văzuți luni, într-un autobuz britanic, care circula de la Swinton la Manchester. Un pasager a spus că, în primă fază, a crezut că bărbatul purta o „mască funky” până când a observat că „masca mișcă”, relatează BBC. Snake used as face mask on bushttps://t.co/n5eFlbuJmX • Transport for Greater Manchester spokesperson said: "...