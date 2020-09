Un experiment cu bomboane a explicat misterul apariției pădurilor de piatră

Vîrfurile ascuțite ca lama a pădurilor de piatră se pot forma în condiții destul de simple, a arătat un experiment al oamenilor de știință americani.Rezultatele studiului sînt publicate în revista Proceedings of the National Academy of Sciences, rapoarte pe scurt despre ele Live Science.Folosind acadele, cercetătorii au descoperit că în apa stătătoare, formele cilindrice pe măsură ce s

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Noi.md