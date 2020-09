S-au împlinit 5 ani de la trecerea în eternitate a actorului Mihai Volontir

08:00

Vara e aproape de final. Dacă te numeri printre femeile care s-au ales cu un ten pigmentat din cauza razelor soarelui, nu dispera. Vitamina C e ideală pentru tenul obosit, pigmentat și lipsit de prospețime. Vitamina C este poate cel mai puternic antioxidant, spun dermatologii. Neutralizează radicalii liberi, protejează pielea de razele UV și de alte influențe nocive ale mediului, previne supraproducția de pigmenți, asigurând astfel un ten uniform și promovând. Deși este cel mai cunoscut pentru efectele sale de luminare a tenului, poate ajuta și la consolidarea pielii. Vitamina C: alegeți concentrația potrivită Găsirea concentrației potrivite pentru tipul tău de piele este esențială pentru eficacitatea vitaminei C aplicate local, spune dermatologul Dr. Patricia Wexler. „Începeți cu o concentrație scăzută de 10% și creșteți la 15% sau 20% în funcție de toleranța pielii”, recomandă ea. Pentru pielea grasă sau normală, acidul L-ascorbic este cea mai eficientă formă de vitamina C și produce cele mai bune rezultate, în timp ce fosfatul de magneziu-ascorbil, o vitamină C solubilă în apă, este cel mai tolerat pentru pielea uscată și sensibilă. Atenție la valoarea pH-ului Absorbția vitaminei C depinde în mare măsură de pH-ul acesteia. Pentru o piele normală, alegeți o vitamina C cu o valoare scăzută a pH-ului de aproximativ 3,5 pentru o absorbție optimă. Dacă aveți pielea sensibilă, luați în considerare utilizarea unuia cu un pH de 5 până la 6. Alege serul de vitamina C Serurile au fost dezvoltate cu o concentrație mare de ingrediente active și sunt sursele cele mai frecvente de vitamina C. Ele mențin stabilă concentrația ingredientului activ și penetrează rapid stratul exterior al pielii. Serurile funcționează cel mai bine cu vitamina C în combinație cu vitamina E, acid ferulic, vitamina B și acid hialuronic. Vitaminele C și E sunt antioxidanți și se susțin reciproc. Acidul ferulic este un alt antioxidant care întărește și stabilizează atât vitaminele C cât și E în combaterea deteriorării radicalilor liberi și a producției de colagen. Aplicați vitamina C sub protecția solară Spre deosebire de hidroxi acizi sau retinol, vitamina C nu face pielea mai predispusă la arsuri solare. Cu toate acestea, cele mai eficiente forme de vitamina C sunt sensibile la lumină și, prin urmare, trebuie utilizate doar împreună cu protecția UVA / UVB. Vestea bună: dacă aplicați vitamina C sub o protecție solară cu cel puțin SPF 30, pielea este protejată și mai mult.