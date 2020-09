Rezumatul meciului FCM Ungheni 3:2 FC Edineț, etapa a III-a a Divizia B seria Nord

23:00

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale comunică alte 501 cazuri noi de infectare cu COVID-19 confirmate astăzi în Republica Moldova, inclusiv The post COVID-19 // 501 cazuri noi de infectare, inclusiv 20 în raioanele Ungheni și Nisporeni first appeared on Știri din regiunea Ungheni.