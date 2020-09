Promoția din pandemie: 15 tineri basarabeni depun jurământul lui Hipocrate la Iași

21:30

Veteranii războiului de la Nistru cer în continuare poliță de asigurare medicală gratuită pentru foștii combatanți care nu au pensie sau nu sunt încadrați în câmpul muncii și acuză guvernarea că blochează promovarea acestei legi din motive politice. „La 16 iulie a fost votată legea pentru a fi asigurați veteranii de război cu poliță medicală. Imediat, președinta Parlamentului a găsit motiv și a stopat promovarea acestei legi declarând-o neconstituțională și a trimis-o în comisia juridică. O hărțuială de câteva luni. Mințiți veteranii la Consiliul veteranilor de pe lângă Guvern că legea este, va fi aplicată. Anterior, în luna februarie, înainte de a comemora la 2 martie, eroii căzuți în războiul pentru independență, personal prim-ministrul la ședință a promis că la 1 iulie, veteranii de război care nu sunt încadrați în câmpul muncii vor fi asigurați prin lege cu polițe medicale gratuite. Noi am cerut numai pentru cei care nu au locuri de muncă, fiindcă o parte au pensii și au polițe de asigurare. Dar noi am cerut pentru cei 3-4 mii care nu sunt în câmpul munci, sunt bolnavi pe care nu-i ia nimeni, depășiți de vârstă, să fie asigurați cu poliță gratuit. Prim-ministrul ne-a promis, ministra Sănătății și Protecției Sociale dna Dumbrăveanu ne-a promis, au fost și declarații publice făcute de acești demnitari că la 1iulie vom fi cu poliță de asigurare. La 16 iulie abia, sub presiunea protestelor stradale, sub presiunea unor deputați, se votează această lege, sub presiunea maselor și apoi tot această lege este frânată și nu este promulgată. La data de 11 septembrie, Parlamentul iar găsește motive să nu promoveze legea. Motivul este simplu, legea are un caracter politic deosebit - nu-i convine președintelui și majoritatea parlamentară nu dorește să-l pună în situație ca el să nu promulge această lege. De aceea se trage motanul de coadă ca să depășim campania electorală. Iată aici e motivul. Nu e motivul că nu sunt bani. Fără presiuni legea nu va fi promulgată”, a declarat președintele Asociației Tiras-Tighina, Anatol Caraman, în cadrul unei conferințe de presă. Veteranii cer menținerea legii în formula în care a fost votată la 16 iulie. Proiectul privind asigurarea medicală a tuturor veteranilor, votat săptămâna trecută în două lecturi, a fost remis vineri, 11 septembrie, Parlamentului spre reexaminare, pe motiv că ar fi neconstituțional. Luni, 14 septembrie, premierul Ion Chicu a subliniat, de asemenea, că proiectul de lege nu ar fi constituțional. Veteranii de război au organizat în acest an proteste de amploare în centrul Chișinăului cerând mai multe facilități sociale, inclusiv asigurare medicală gratuită pentru foștii combatanți care nu sunt în câmpul muncii și cei care nu beneficiază de pensii. Articolul Veteranii războiului moldo-rus de la Nistru nu acceptă praf în ochi de la autorități apare prima dată în InfoPrut.