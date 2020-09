Un gaz prezent pe Terra, detectat în atmosfera planetei Venus

14:30

Concentratoarele de oxigen, indispensabile în terapia cu oxigen a pacienților diagnosticați cu COVID-19, care necesită un suport de oxigen imediat pentru susținerea funcțiilor vitale ale organismului, au fost livrate în Republica Moldova. Echipamentul medical a ajuns în țară grație sprijinului financiar și tehnic al Uniunii Europene și Organizației Mondiale a Sănătății în cadrul inițiativei UE ... The post 356 concentratoare de oxigen, au fost livrate instituțiilor din Republica Moldova de Uniunea Europeană și Organizația Mondială a Sănătății first appeared on Radio Orhei.