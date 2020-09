Cabinet cosmetologic dezvoltat la Nisporeni, datorită aportului Uniunii Europene

15:00

Până în prezent, în municipiul Chișinău de Serviciul de Asistență Parentală Profesionistă au beneficiat peste două sute de copii, fiind implicați 87 de asistenți parentali profesioniști. Actualmente, de acest serviciu beneficiază 37 de copii care sunt în grija a 34 de asistenți activi. Datele au fost prezentate la ședința Primăriei... The post În Serviciul municipal de Asistență Parentală Profesionistă sunt plasați 37 de copii appeared first on Portal de știri.