(foto) Ambuteiaje și trafic îngreunat pe străzile din Capitală

Am avut un festival deosebit și în acest an, cu filme nemaipomenite, cu ateliere de creație, cu un public cald și invitați deosebiți. Timp de cinci zile, parcul din orașul Cahul s-a transformat într-un cinematograf în aer liber, cu seri pline de discuții interesante pe diverse subiecte importante pentru societatea noastră, filme documentare în care s-au povestit istorii de viață și multitudinea de aspecte la care poate nici nu ne gândim. Articolul (foto) Al cincilea an de MOLDOX s-a încheiat cu succes la Cahul. Când se va desfășura la Chișinău apare prima dată în #diez.