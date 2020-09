În culisele Istoriei - A VOTAT CONTRA UNIRII ȘI-A MURIT ÎNTR-O PUȘCĂRIE SOVIETICĂ

08:00

Luna continua sa descreasca si sa ne ofere maine o Super Luna noua in Fecioara. Se anunta un nou inceput. Daca te confrunti cu vreo furie, nemultumire, problema mai veche, acum se ridica valul ce te poate ajuta sa faci schimbarea care sa rezolve tot. Luna in Fecioara face trigon cu Uranus in Taur si Jupiter in Capricorn, ceea ce-ti va da incredere, dar si o viziune mai practica asupra chestiunilor cu care te confrunti.