România acordă 100.000 de euro societății civile din Belarus

Vremea se anunță călduroasă și pe alocuri caniculară – ca de obicei, mai cald va fi în sud, unde mercurul termometrului va urca până la 32 de grade. La Chișinău se anunță o maximă peste zi de 30 de grade, iar în nord, la Soroca, vor fi cel mult 28 de grade. Potrivit prognozei, rămâne în vigoare avertizarea de incendiu pentru toată țara, ca și avertizarea de secetă, aceasta cu excepția luncilor Prutului și Nistrului.Să vedem acum care sunt cele mai importante evenimente de pe agenda internă:În R. Moldova este programată pentru astăzi la agenția IPN din capitală dezbaterea publică cu tema „Situația din Belarus: influențe reciproce cu lumea”.Altă dezbatere publică, organizată de Radio Moldova Tineret, este despre schimbările climatice.Sub podul de la Telecentru are loc inaugurarea unei picturi murale.Serghei Toma își prezintă programul de candidat prezidențial.Are loc prezentarea informațiilor actualizate despre evoluția epidemiei COVID-19 în R. Moldova.Din agenda internațională furnizată de AFP:Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, se adresează Parlamentului European cu primul ei discurs despre Starea Uniunii.În Germania se întâlnesc la început de nou an școlar miniștrii educației din UE.La Geneva OMS începe procesul de selectare a unei noi conduceri.La Vatican Papa Francisc își ține audiența generală cu participare publică limitată.La Atena se află în vizită premierul Macedoniei de Nord, Zoran Zaev.La Philadelphia președintele în exercițiu al Statelor Unite, Donald Trump, are o întâlnire electorală televizată cu alegători indeciși.La New York este programată o conferință de presă a secretarului general ONU, Antonio Guterres.Mexicul marchează cu o paradă militară Ziua Independenței.