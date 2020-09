Incendiu la un bloc în construcție din centrul capitalei

10:00

Începând cu data de 25 august, toate instituțiile de învățământ general din municipiul Chișinău au primit dezinfectanți și materiale de igienă oferite de UNICEF, cu sprijinul financiar din partea USAID, transmite IPN. Viceprimarul capitalei, Angela Cutasevici, a declarat la ședința de la Primărie, că, atât școlile, cât și grădinițele, au... The post UNICEF a donat pentru școlile și grădinițele din capitală echipamente de protecţie appeared first on Portal de știri.