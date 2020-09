Au incercat sa se inregistreze prealabil pentru alegerile prezidentiale, dar sistemul i-a informat ca ei deja sunt inregistrati in Federatia Rusa. Despre asta s-au plans doi moldoveni aflati in tari diferite - unul in Belgia si altul in Germania - VIDEO

