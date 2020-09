În Belarus au început exercițiile comune ale militarilor ruși și belaruși

17:00

În urma unor întâlniri cu alegătorii din zeci de localități, lidera PAS, Maia Sandu, a spus, marți, că mărirea pensiei minime până la două mii de lei (aproximativ 100 de euro) trebuie să devină un obiectiv național și a atacat politicile față de pensionari ale guvernului controlat de aliații socialiști ai președintelui Igor Dodon. Sandu adună semnături de sprijin pentru a candida la prezidențialele din 1 noiembrie, sondajele de opinie sugerând că are cele mai mari șanse să-l învingă pe Dodon. „La fiecare întâlnire oamenii m-au întrebat un lucru: dacă este adevărat că pensia lor va fi indexată de la 1 octombrie doar cu 1.07% sau dacă asta e doar o glumă proastă”, a declarat politiciana la un briefing, la Chișinău, comentând o recentă decizie de guvern. Guvernul Chicu confruntat cu dificultăți financiare a spus că mărimea indexării reprezentă rata inflației din primul semestru al anului. Sandu care a atacat tot mai tare în ultimele luni politicile autorităților în plan social și economic a mai spus că aproape 72% dintre pensionar, sau 387 de mii, au o pensie sub două mii de lei iar și mai mulți trăiesc sub pragul sărăciei absolute.