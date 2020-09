Construcțiile ilegale din Capitală, în vizorul un grup de lucru

08:50

Primarul general Ion Ceban propune ca sub podul din cartierul Telecentru să fie organizate, în anumite zile, târguri tematice sau diferite evenimente culturale. Astfel, edilul așteaptă reacții de la locuitorii capitalei în postarea sa de pe Facebook. „Am mers, astăzi, sub pod, unde lucrările de aplicare a picturii murale sunt pe ultima sută de metri. […] Articolul Ion Ceban ar vrea ca sub podul de la Telecentru să fie organizate evenimente culturale a apărut mai întâi pe LiveNews.MD.