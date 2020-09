LIVE// Conferința de presă organizată de Fracțiunea PAS din CMC pe tema „Schema furtului miliardului aplicată la furtul de terenuri municipale”

10:50

Opozantul rus Aleksei Navalnîi intenționează să se întoarcă în Rusia, după ce se va restabili pe deplin la clinica din Germania. Despre aceasta, potrivit The New York Times, Navalnâi le-a comunicat reprezentanților procuraturii germane. „El este conștient de starea sa, de ce s-a petrecut cu el și unde se află acum. El nu planifică să […] Articolul The New York Times// Navalnîi vrea să se întoarcă în Rusia, pentru a-și continua misiunea apare prima dată în SafeNews.