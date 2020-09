Primul sistem de rachete sol-aer Patriot al României va fi livrat în această săptămână

07:50

Venus face cuadratura cu Uranus in Taur, ia viata ta amoroasa este plina de surprise. La fel si capitolul bani. Combinatia Uranus-Venus are multe valente. Te poti simti coplesit, te poti simti nervos, neobosit. Sau poate ca vrei sa petreci mai mult timp. Arunca zarurile si vezi ce-ti rezerva. Soarele si Pluto iti aduc pozitivitatea unui nou inceput. Luna se muta din Leu in Fecioara si te anunta ca viata ta va trece spre un alt nivel.