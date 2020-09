Lilian Botnaru (primar Lozova): „cumpărăm bilete la loterie”- „scriem proiecte și le scriem bine”

05:20

Meteorologii prognozează o vreme frumoasă, fără precipitații. Valorile termice maxime ating, în nord, 26 de grade, în centru și la Chișinău vor fi 29 de grade, iar în sud – 31. Vremea nu se schimbă semnificativ în următoarele zile.Iată câteva repere din agenda internă a zilei, prezentată de agenția IPN:La Chișinău, ministrul Educației, Igor Șarov, susține un briefing despre situația în educație la două săptămâni de la începutul anului de studii.Are loc ședința Comisiei parlamentare de control al finanțelor publice.Camera de Comerț și Industrie organizează o ședință deschisă a Comitetului pentru Antreprenoriat în Agricultură pentru o evaluare a pagubelor cauzate de secetă.Câteva repere din agenda internațională:La Washington, are loc semnarea acordului de pace între Israel și Emiratele Arabe Unite, în cadrul unei ceremonii la Casa Albă.În Statele Unite, este lansată noua carte (intitulată „Rage”) a reputatului jurnalist Bob Woodward despre președinția lui Donald Trump.La New York, începe cea de a 75-a sesiune a Adunării Generale ONU, dar numeroase evenimente vor avea loc online.Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, vizitează Austria pentru convorbiri cu cancelarul austriac Sebastian Kurz și alți oficiali.La Ljubljana, în Slovenia, are loc o reuniune a miniștrilor de externe din Europa Centrală.În Portugalia, intră în vigoare noi restricții anti-coronavirus o dată cu redeschiderea școlilor și altor instituții.