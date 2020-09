Sociolog rus: Problema inegalității în Moldova este complicată de migrațiune

11:20

În prezent, Uniunea Europeană are ca obiectiv, în vederea opririi efectelor schimbărilor climatice, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu 40% până în 2030. Vineri, însă, Comitetul de Mediu din Parlamentul European a votat o țintă ambițioasă: 60%. Membrii Parlamentului European susțin, în mare, legile Uniunii Europene privind...