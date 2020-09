112, ținta apelurilor false și abuzive

20:30

Zece concentratoare de oxigen au fost donate Institutului de Medicină Urgentă, săptămâna trecută, de UNICEF Moldova. Dispozitivele, în sumă de 131.377 de lei, oferă un flux continuu de oxigen pacienților care au dificultăți de respirație. Echipamentele medicale vor fi utilizate și în tratamentul copiilor bolnavi de coronavirus. Mulți pacienți bolnavi de COVID-19 necesită oxigenoterapie, iar...