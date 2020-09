Un fost președinte al R. Moldova, scos de sub urmărire penală în dosarul privind „furtul miliardului”

23:50

„Bătălia pentru Președinția R. Moldova va fi una extrem de dură”. De această părere este Cristian Hrițuc, analist politic de la București, care a adăugat că în această luptă se vor arunca toate resursele și se vor încerca toate manevrele posibile. În opinia sursei, alegerile prezidențiale din 1 noiembrie reprezintă o bătălie capitală pentru Igor Dodon și Maia Sandu. „Un nou eșec pentru Maia Sandu echivalează cu ieșirea din politică. Un eșec pentru Dodon poate însemna pierderea conducerii partidului pe care îl patronează și intrarea într-un con de umbră”, consideră consultantul politic de la București, cu experiență în campanii electorale în Romania și R. Moldova. Potrivit lui Hrițuc, spre deosebire de alegerile prezidentiale trecute, când dreapta a mers în bloc, acum sunt mai mulți candidați, inclusiv Andrei Năstase (PPDA), dar și Tudor Deliu (PLDM), care se vor bate cu Maia Sandu pe același segment de electorat. „Este un semnal prost pentru electorat. Această cursă internă între candidații care se pretind proeuropeni este un consum de resurse inutil, dar fiecare actor politic are motivațiile lui. În ultima perioadă, eșecurile politice pe care le-a avut blocul „ACUM” - pierderea Primăriei Chișinăului, pierderea guvernării - au dus la acutizarea conflictelor dintre Maia Sandu și Năstase. Pe partea stângă, Dodon are, la acest moment, ca și contracandidați pe Renato Usatîi și un om de paie aruncat de Ilan Șor. Dodon beneficiază în continuare de câteva pârghii extrem de importante. Are toate structurile de forță, are Guvernul și are control pe zona transnistreană, de unde poate aduce „alegători” în ziua votului. Maia Sandu beneficiază, însă, de faptul că în R. Moldova s-a acumulat o stare de frustrare foarte mare. Țara este ca o oala sub presiune, care fierbe la foc mic, dar care poate exploda oricând. Guvernul Chicu nu a performat, ba din contra, sărăcia a crescut, pandemia a lovit necruțător, seceta din agricultură și criza economica își produc efectele. Premierul coordonat de președintele Dodon a făcut gafe peste gafe, care au iritat opinia publică. La toate aceste lucruri se adaugă și corupția sau mai bine zis faptul că moldovenii nu au simțit o îmbunătățire în lupta pe acest front, n-au văzut schimbări reale după plecarea lui Plahotniuc. S-a schimbat doar „păpușarul”, a mai subliniat consultatul politic într-un material pentru ziare.com Totuși, sursa a mai constatat că în ciuda acestui climat defavorabil, Dodon are prima șansă. „Și asta nu neapărat pentru că mai are credibilitatea necesară, ci din cauza faptului că Maia Sandu nu are forța necesară să capaciteze toate aceste nemulțumiri. Eșecurile din ultimii ani și-au pus amprenta pe imaginea Maiei Sandu. Asocierea cu Dodon și instalarea guvernului cu ajutorul PSRM sub obladuirea Federației Rusiei și a Germaniei au lăsat urme adânci. În zona electoratului unionist, aceasta a echivalat cu o trădare și asta s-a văzut cel mai bine în momentul în care blocul „ACUM” a pierdut Chișinăul. De obicei, primul pas pe care trebuie să îl faci în astfel de momente, pentru a recâștiga electoratul este să îți ceri scuze, să accepți că ai greșit, ca oamenii să vadă că ai învățat ceva din trecut. La toate aceste lucruri se adaugă și faptul că R. Moldova este o țară depopulată, iar Maia Sandu pleacă cu un handicap major. O mare parte din electoratul ei se găsește peste graniță, la munca în diaspora, și prezența acestuia la urne nu este garantată”, a mai punctat Cristian Hrițuc. Acesta a mai subliniat că Maia Sandu are de înfruntat un adversar puternic, Igor Dodon, dar în același timp trebuie să fie extrem de atentă la adversarii mai mici de pe partea dreapta. „Campania electorala va putea duce la adâncirea unor falii deja existente în rândul electoratului de dreapta. Sandu trebuie să aibă capacitatea să îi coaguleze pe votanții lui Năstase, ai lui Deliu, ai unioniștilor în turul doi și, în plus, să mai aducă câteva procente. Ea încă luptă pentru recuperare, este pe locul doi și trebuie să mai convingă un segment de electorat să o aleagă pe ea și nu pe Dodon. Poate fi acest segment cel al PD-ului condus de Pavel Filip? Greu de crezut. Întrebarea la care trebuie să răspundă Maia Sandu e de unde va mai atrage voturi în plus față de bazinul proeuropean. Aceasta poate fi o cheie de campanie. Greu de crezut că va găsi acel segment de electorat, care să meargă pe mâna ei, dar trebuie încercat”, a conchis Hrițuc. Articolul Avertisment de la București pentru prezidențialele din R. Moldova: „Un nou eșec pentru Maia Sandu echivalează cu ieșirea din politică” apare prima dată în InfoPrut.