Clădirea Procuraturii din Vulcănești, incendiată de persoane necunoscute. A fost pornit un dosar penal

Fostul preşedinte al Republicii Moldova, Petru Lucinschi, dar şi alţi 5 acţionari ai Unibank au fost scoşi de sub urmărire penală, în dosarul privind frauda bancară. Anunţul a fost făcut de Procuratura Generală, printr-un comunicat de presă. Acum un an, acţionarii au fost puşi sub învinuire fiindu-le incriminate spălări de bani şi escrocherii în proporţii […] Post-ul 6 acţionari ai Unibank, printre care și fostul preşedinte al ţării Petru Lucinschi, au fost scoşi de sub urmărire penală apare prima dată în CANAL 2.