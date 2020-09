Eroul filmului „Hotel Rwanda” şi un critic al preşedintelui ţării, inculpat pentru terorism

16:50

Charlie Russell are 27 de ani și este unul dintre pacienții cu boală post-Covid, o afecțiune pe care medicii din toată lumea se străduiesc să o descifreze, scrie digi24.ro. În a 182-a zi după ce s-a infectat de Covid-19, britanicul Charlie Russell încă nu are putere să facă multe din lucrurile pe care le făcea […] Articolul Caz nemaiîntâlnit în Marea Britanie. Un tânăr are simptomele COVID-19 la jumătate de an, după ce s-a îmbolnăvit apare prima dată în Cotidianul.