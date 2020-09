VIDEO// Un autocamion s-a răsturnat pe un drum în reparație în sudul țării

16:10

Fostul Președinte al Republicii Moldova, Petru Lucinschi, dar și alți 5 acționari ai UNIBANK, au fost scoși de sub urmărire penală în dosarul privind ”frauda bancară”. Informația a fost făcută publică, de către Procuratura Generală, cu puțin timp în urmă prin intermediul unui comunicat de presă. Acum un an, cei șase acționari ai UNIBANK au […] Articolul ULTIMA ORĂ// Procuratura Generală anunță că Lucinschi și alti 5 acționari UNIBANK – scoși de sub urmărire penală din dosarul ”frauda bancară” apare prima dată în SafeNews.