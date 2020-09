Un medicament obișnuit pentru diabet reduce inflamația ficatului

15:30

Ce este Hemangiomul infantil? Hemangiomul infantil este un tip particular de semn din nastere, alaturi de petele cafenii, petele mongoloide, nevii congenitali s.a. Hemangiomul infantil devine vizibil dupa cateva zile sau saptamani de la nastere. In cazul in care hemangiomul e vizibil de la nastere, el se numeste hemangiom congenital, are alta evolutie si necesita […]